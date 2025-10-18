◇フィギュアスケート・GPシリーズ第1戦第1日（2025年10月17日フランス・アンジェ）女子SPが行われ、GPデビュー戦の17歳・中井亜美（TOKIOインカラミ）が自己ベストを9・00点も大幅更新する今季世界最高78・00点で首位発進した。来年2月のミラノ・コルティナ五輪へ、ニューヒロインが名乗りを上げた。冒頭のトリプルアクセルで、女子の勢力図を一気に変えた。助走の段階で「跳べる感覚がもう頭の中でできていた」。確信を