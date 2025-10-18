アイドルグループ・乃木坂４６の五百城（いおき）茉央（２０）が１７日、神戸の本拠地・ノエビアスタジアム神戸の市営地下鉄海岸線最寄り「御崎公園駅」の新ラッピングお披露目式に出席した。これまで同スタジアムで観戦した試合は神戸が３戦全勝。鹿島を迎えての一戦に「みなさんの気持ちを一つにして、３連覇を目指して、いい１日にしたい」と話した。駅の壁面はクラブの歴史をたどる写真やこれまでの優勝年を表記したロゴで