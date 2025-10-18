コンディショニングウェアブランド「CW-X（シーダブリュー・エックス）」が、2025年10月1日よりモデル・タレントのみちょぱ（池田美優）さんと夫の大倉士門さんをチャレンジングパートナーに迎えました。普段からトレーニングやランニングを楽しむお二人が、ブランドの新たな顔として登場。夫婦で挑戦するスポーツライフを通して、「CW-X」の魅力をより身近に届けます。 CW-X×みちょぱ夫婦