「明治安田生命Ｊ１、神戸０−０鹿島」（１７日、ノエビアスタジアム神戸）神戸は鹿島と０−０で引き分けて勝ち点６１となり、暫定で２位に浮上したものの、首位鹿島は同６６として、両チームの勝ち点差は５のまま変わらなかった。広島とＦＣ東京は０−０で引き分けた。第３４節は１８日に残り７試合、１９日に１試合が行われる。どうしても欲しい勝ち点３を、首位鹿島との直接対決でつかむことができなかった。３連覇が遠の