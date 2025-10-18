「フェニックス・リーグ、楽天８−９阪神」（１７日、メディキットスタジアム）４時間を越える激しい乱打戦。９得点を挙げた猛虎打線を引っ張ったのは阪神・井坪陽生外野手（２０）だった。３打席連続安打に３打点の活躍。南国の地で猛威を振るった。まずは１点を追う三回１死一、二塁。真ん中付近へ甘く入った直球を見逃さず、センターへ打ち返した。前進気味だった中堅手の頭を越え、２者を生還させた。五回１死の第３打席