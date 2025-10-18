オークス馬カムニャックは8枠17番に入った。友道師は「やるしかない。内過ぎるよりは良かった。ゲートで立ち遅れて内でごちゃつくよりはリカバリーが利く。あとはジョッキーに任せる」と川田に託す。金曜は坂路を軽快に駆け上がった。「しっかり負荷をかけても体重が増えているのはいい。ここまでは予定通り」と仕上がりも万全だ。