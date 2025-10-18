パラディレーヌは大外18番からスタート。千田師は「最後に（ゲートを）入るのはいいね。内を見ながら、いろいろ考えられて伸び伸び走るから、むしろいいんじゃないかな」と納得の表情。17日は角馬場から坂路を駆け上がった。「前走後はダメージがあったけど、追い切り後は順調に来ている。スムーズに運びたいね」と思い描いた。