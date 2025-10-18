セナスタイルは金曜朝、角馬場からポリトラックを周回。安田助手は「前走後は落ち着かせることをテーマに調整を進めてきた。追い切り後もテンションが上がることなく、いい雰囲気を保っています」とうなずく。外めの7枠13番に決まった。「枠は気にしていない。道中リズム良く走らせて、最後のいい脚を使えれば」とイメージした。