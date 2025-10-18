4分の1の抽選を突破したインヴォーグは7枠15番に入った。福永師は「ジョッキー（団野）に任せます」と冷静に受け止める。担当する中西助手は「少し外ですけどスタートもいいので前に行けるのでは…。うまく流れに乗ってほしいですね」と展開をイメージした。先行策から条件戦を連勝中。出来も上向き、運もある。侮れない1頭だ。