秋初戦のローズS4着だったビップデイジーは外めの7枠14番に入った。松下師は「距離のことを考えると、もう少し内めがよかった」と悔しそうな表情。ただ、状態面に関しては久々を叩いて上向き。京都は2戦して2連対と好相性。昨年の阪神JFは2着に好走した。アウト発進でも、うまく内に潜り込めれば通用する力を秘めている。