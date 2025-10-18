2頭出し福永厩舎のランフォーヴァウは8枠16番。初コンビを組む小崎は「与えられた枠で最善を尽くします」と伝えた後「相手関係や（枠の）並びも大事ですが、自分の馬が力を発揮できるように心がけて騎乗するだけ」と意気込む。17日は厩舎周りの運動。「厩舎スタッフの方から元気がいいと聞いています」と当日を心待ちにした。