「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第３戦、阪神４−０ＤｅＮＡ」（１７日、甲子園球場）阪神・森下翔太外野手（２５）が「２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ」の最優秀選手賞（ＭＶＰ）に輝いた。９打数６安打、打率・６６７、１本塁打、３打点と圧巻の成績を残しての獲得。「自分だけの力で取ったわけではない」と前置きした上で「やってきたものに改めて自信を持てたし、短期決戦という、より結果が見えてく