打率・173と不振だった楽天の小郷が「もう一度レギュラーを獲って1年間出たい」と決意を語った。昨季は12球団で唯一の全試合フルイニング出場を果たした29歳。しかし、今季は中島ら若手の台頭もあり、先発出場が41試合にとどまり「他球団で同年代の戦力外も出ている」と危機感を口にした。ウエートトレでは重量を重視していたが今オフは「重さよりも細かいところをやりたい」と体幹の強化を重視して来季に備える。