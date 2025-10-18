◇男子ゴルフ日本オープン第2日（2025年10月17日栃木・日光CC）第1ラウンドの残りと第2ラウンドが行われ、24位から出たツアー20勝の石川遼（34＝CASIO）が4バーディー、2ボギーの68で回り、通算イーブンパーで8位に浮上した。トップとは3打差。原敏之（さとし、34＝YAGOKORO）、金子駆大（23＝NTPホールディングス）が3アンダーで首位に並んだ。68の好スコアでも満足できない。最終18番で3メートルのパーパットを外した