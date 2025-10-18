◇男子ゴルフ日本オープン第2日（2025年10月17日栃木・日光CC）第1ラウンドの残りと第2ラウンドが行われ、原敏之（さとし、34＝YAGOKORO）、金子駆大（23＝NTPホールディングス）が3アンダーで首位に並んだ。34歳の原が首位に立った。この日最少の66で回り「アンダーパーが出たら奇跡だと思っていた。自分でもびっくり」と目を丸くした。06年日本ジュニア（12〜14歳の部）で石川遼を抑えて優勝するなどジュニア時代か