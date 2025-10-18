女優の當真あみ（18）と俳優の齋藤潤（18）が17日、都内で行われた映画「ストロベリームーン余命半年の恋」（監督酒井麻衣）の初日舞台あいさつに登壇した。當真演じる主人公が余命わずかであることを隠し、齋藤演じる同級生と交際する物語。長編映画初主演となった當真は「前夜は緊張しすぎて全く眠れなかった」と苦笑いしたが「皆さんを前にして幸せな気持ちでいっぱい」とニッコリ。齋藤は「年を越すまでロングランで上