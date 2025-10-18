ＮＹ各市場４時台ダウ平均は２９４ドル高ナスダックもプラス圏での推移 NY株式17日（NY時間15:32）（日本時間04:32） ダウ平均46246.65（+294.41+0.64%） ナスダック22691.63（+129.09+0.57%） CME日経平均先物48425（大証終比：+875+1.81%） 欧州株式17日終値 英FT100 9354.57（-81.52-0.86%） 独DAX 23830.99（-441.20-1.82%） 仏CAC40 8174.20（-14.39-0.18%） 米国債利回