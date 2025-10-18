◆米大リーグア・リーグ優勝決定シリーズ第５戦マリナーズ―ブルージェイズ（１７日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）マリナーズ―ブルージェイズのア・リーグ優勝決定シリーズ第５戦が１７日（日本時間１８日）、マリナーズの本拠Ｔモバイルパークで開催される。敵地で２連勝しながら本拠にもどって２連敗のマリナーズはこのシリーズ打率１割３分３厘と低迷している１番アロザレーナを５番に下げ、２本塁打含む