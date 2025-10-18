２人で計３９キロ減のダイエットに成功したことを明かし、話題になったコンビの衣装姿が公開された。お笑いコンビ「おかずクラブ」の公式インスタグラムでは、１８日までにスタイリストが「先日放送だった『千鳥かまいたちゴールデンアワー』の衣裳です！」と投稿。「今回は『ダイエットはつらいよ大賞』でした！おかずクラブのお二人も、１週間のダイエットに挑戦してました！！」とし「ダイエットって永遠の課題ですよね〜」