「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第３戦、阪神４−０ＤｅＮＡ」（１７日、甲子園球場）リーグ覇者の阪神が４−０で２位のＤｅＮＡを下して３連勝とし、アドバンテージを含めて４勝となり、２年ぶり８度目の日本シリーズ進出を決めた。以下、藤川球児監督（４５）の主な一問一答。（インタビュー）−３連勝でＣＳ突破。「少しお待ちいただけますか。ＤｅＮＡファンの皆さん本当にありがとうございました。セ・リーグの