6年目の今季は7勝3敗に終わったオリックス・宮城が、腰部の不安を抱えていたことを明かした。「オールスターぐらいから、肉離れが2カ所ぐらいあった。監督からもアドバイスをもらいながらやっていた」。万全を期す来季を見据え、11月に予定されている侍ジャパンの強化試合も辞退。大阪・舞洲の球団施設でトレーニングに励んだ24歳左腕は「長引いている感じもあるので、早く治したい」と、来季以降に向けて今オフはケアに努める。