◇フェニックス・リーグ広島2-1ハンファ（2025年10月18日天福）みやざきフェニックス・リーグから捕手に再挑戦中の広島・二俣が、フル出場で4投手をリードした。今リーグでマスクをかぶるのは5試合目だが、投手とのコミュニケーションを含め、そつのない動きを見せた。新井監督も「捕手で入団しているしリード面はおいておいて、動き的にも止める、投げるというのはサマになっているように見えた」とうなずいた。来季は