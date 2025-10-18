中日の選手会長・藤嶋が「個」のレベルアップを訴えた。「（優勝した）阪神は個の力が上がって、それが結集して強くなった。秋は自分の力を上げることに集中したい」。シーズン終了後、井上監督が選手の前で昨年の巨人、今年の阪神と球団創設90周年のチームが“連覇”した話をしたエピソードを明かし、「来年はうちが90周年。ポジティブに、そこを目指していきたい」と誓った。