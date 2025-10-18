「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第３戦、阪神４−０ＤｅＮＡ」（１７日、甲子園球場）セ・リーグチャンピオンらしい勝ちっぷりだ。阪神・藤川球児監督（４５）が「３つ取る」と今季最終戦で宣言した通り、鮮やかな３連勝でＣＳ突破。指揮官は勝利監督インタビューで喜びをかみしめた。「選手たちがきっちり調整してくれたし、ファンの皆さまも我慢強く応援してくれた。３つ全て取れるとは思っていませんでした。連続でね