¡Ö£Ê£Å£Ò£Á£Ã£Ó¥»¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë£Ó¡¦Âè£³Àï¡¢ºå¿À£´¡Ý£°£Ä£å£Î£Á¡×¡Ê£±£·Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë¡Ö£²£°£²£µ£Ê£Å£Ò£Á¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¥»¡×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè£³Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ê¡¼¥°ÇÆ¼Ô¤Îºå¿À¤¬£´¡Ý£°¤Ç£²°Ì¤Î£Ä£å£Î£Á¤ò²¼¤·¤Æ£³Ï¢¾¡¤È¤·¡¢¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò´Þ¤á¤Æ£´¾¡¤È¤Ê¤ê¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê£¸ÅÙÌÜ¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬½é²ó¤Ë·è¾¡¤ÎÀèÀ©£³¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë£Ó¤Ï£µ°ÂÂÇ£µÂÇÅÀ¤È£´ÈÖ¤Î´Ó