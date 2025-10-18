今年度の文化勲章に福岡ソフトバンクホークス会長の王貞治さん（85）、文化功労者に声優の野沢雅子さん（88）らが選ばれました。文化勲章に決定した王貞治さん（85）は、プロ野球・巨人の選手時代に通算868本の本塁打を放つなど活躍し、1977年に国民栄誉賞を受賞、1994年には野球殿堂入りを果たしました。王貞治さん「我々はチームスポーツというか団体ですから、みんなでいただいたっていう感じです。今度、選手としてじゃなくて