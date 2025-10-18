歌舞伎俳優の十五代目 片岡仁左衛門さんが文化勲章を受章することになり、会見を行いました。【写真を見る】【片岡仁左衛門】文化勲章 受章に「私には正直、大きすぎる章だが、子孫への置きみやげとして」「親授式」は来月3日受章にあたり片岡さんは“電話をもらった際は「えーっ！」と驚き、説明を受けてありがたくいただくことにしました”と語りました。その後、仏壇の両親や亡くなった兄弟に報告をしたそうですが、そこで落