品川区の「青物横丁」周辺を散策しました（筆者撮影）【写真を見る】品川駅から電車で4分の｢絶妙な静けさ持つ｣街を散策したこの連載では、一般的な「住みたい街ランキング」には登場しないけれど、住み心地は抜群と思われる街をターゲットに定め、実際に歩き、住む人の声と、各種データを集めてリポート。定番の「住みたい街」にはない「住むと、ちょっといい街」の魅力を掘り起こしていく。今回歩いたのは品川区の「青物横丁」界