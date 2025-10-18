日本代表は、北中米ワールドカップのポット分けでポット２が確定した。だからといって、死の組を免れたとは言えず、油断はできない。ポット１には、アメリカ、メキシコ、カナダの開催国の他、FIFAランキング上位９か国が入る。さらに、ポット３には欧州予選６連勝のノルウェーなどが、ポット４には欧州予選のプレーオフ勝者が名を連ねる。そのノルウェーにグループＩの首位を譲るのはほぼ確実なイタリアがプレーオフを勝ち抜