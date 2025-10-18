芝クッション値10.2＝やや硬め※金曜午前9時含水率＝芝G前8.9％、4角8.1％ダートG前10.0％、4角10.2％※金曜午前10時。芝は直線に多少の傷みがあるが全体的に良好。引き続き内枠が有利。週中に降った雨の影響でダートは脚抜きのいい状態。スピードが生きる。