芝クッション値9.6＝標準※金曜午前10時30分含水率＝芝G前13.9％、4角15.7％ダートG前8.2％、4角9.2％※金曜午前10時30分。芝は全体的にコース内側に若干の傷みが残っているが、おおむね良好。週中に雨が降った分、パワーが求められる。ダートは水分を含み前有利。