芝クッション値9.9＝標準※金曜午前9時含水率＝芝G前14.8％、4角13.2％ダートG前5.3％、4角5.7％※金曜午前8時30分。芝は2週使用して、3〜4角の内柵沿いに軽微な傷みが出てきた。時計は速いが、先週と同様に差し馬が優勢か。ダートは逃げ、先行馬に有利な馬場。