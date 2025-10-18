京都競馬場がある京都市伏見区の日曜（19日）の予報は曇りで降水確率40％。京都は週中に多少の雨が降った上、前日の土曜も降雨の可能性がある。秋華賞はパンパンの良馬場で行われることはなさそう。芝は2週使った影響も少なく傷みはほとんどないが、例年よりパワーが求められる。