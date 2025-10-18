クラシック最終戦「第86回菊花賞」（26日、京都）の1週前追い切りが栗東トレセンで行われ、秋初戦の神戸新聞杯を制したエリキング（牡3＝中内田）はCWコース単走で6F80秒9〜1F11秒7。最後まで手綱が動くことなくフィニッシュした。福永助手は「前走後も在厩のまま調整。状態の良さを確認できているので、さらに上積みを見込めるようにピッチを上げていきたい」とラスト1冠奪取へ意欲を燃やす。