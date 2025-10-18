4勝10分け19敗で最下位に沈む新潟は明治安田J1リーグ第34節の18日、アウェーで東京Vと対戦する。17日は新潟・聖籠町のアルビレッジで最終調整。わずかに残るJ1生き残りの可能性をつなぐためにも、DF舞行龍ジェームズ（37）がセットプレーからネットを揺らし、まずは14戦勝ちなし（3分け11敗）という長いトンネルを抜け出す。J2降格の崖っ縁に立たされている今、目の前の一勝を得るために全てを懸けるしかない。練習後、舞行龍