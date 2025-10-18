SnowManの岩本照（32）が17日、テレビ朝日の主演ドラマ「恋する警護24時season2」（金曜後11・15）の初回放送日を迎え、都内で会見に出席した。武骨でストイックなボディーガード役で、アクションシーンが見どころ。この日も演出で会見に不審者が乱入すると、見事に制圧した。共演のなにわ男子・藤原丈一郎（29）から「アクションを覚えるのが早い。経験者みたい。SnowManと警護の二刀流」と絶賛されると、「KeigoMa