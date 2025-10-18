政府は17日、2025年度の文化勲章をプロ野球・ソフトバンクホークスの王貞治球団会長（85）ら8氏に授与することを決めた。文化の発展に目覚ましい功績を挙げた人に贈られるもので、野球界からは21年の巨人軍終身名誉監督・長嶋茂雄さん以来2人目の受章。長嶋さんが他界した年の受章に、王氏は「一緒に分かち合えたら良かった。喜んでくれているならいいな」と目を細めた。王氏は野球を通じて青少年の国際親善などに尽力するなど