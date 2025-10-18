政府は17日、2025年度の文化勲章を歌舞伎俳優の片岡仁左衛門（81）ら8氏に授与することを決めた。文化の発展に目覚ましい功績を挙げた人に贈られるもので、歌舞伎俳優では2022年の松本白鸚（83）以来、11人目の受章となった。「私が頂いていいのかなと、ありがたい気持ちでいっぱいです。私の子孫への置き土産というような気持ちですね。文化勲章の大事さ、質を落とさないように、これからなお一層精進します」と恐縮しながら喜