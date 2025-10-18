ロッテは17日、西岡剛氏（41）が1軍チーフ打撃コーチ兼走塁コーチに就任すると発表した。大塚明1軍チーフ打撃コーチ兼走塁コーチ（50）は本人からの申し出があり退団する。西岡氏はサブロー新監督とともに05、10年の日本一に貢献。「監督が目指す“選手が主役のチームづくり”に、自分の全てを注ぎたい」など熱い思いをコメントに込めた。サブロー監督は「僕の中では目玉」という言葉で新コーチへの期待を表現した。首位打者