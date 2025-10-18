歌舞伎俳優の片岡仁左衛門さん（81）が、文化勲章を受章することになり喜びを語りました。仁左衛門さんは、2006年に紫綬褒章を受章。2015年には、重要無形文化財保持者いわゆる人間国宝に認定されました。そして2018年には文化功労者に選ばれました。仁左衛門さんは、「お電話でお知らせくださったときは、“えぇっ”て思って、その時はもう有頂天になって“ありがとうございます”って“お受けさせていただきます”って喜んで、と