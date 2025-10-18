保守と革新がしのぎを削った「５５年体制」を乗り越え、戦後５０年の節目に政権を担った。長年の懸案にも取り組み、転換期に足跡を残した。社会党の委員長として１９９４年から９６年まで、自民党、新党さきがけとの３党連立政権で首相を務めた村山富市氏が死去した。１０１歳だった。白く長い眉毛がトレードマークで、「トンちゃん」の愛称で親しまれた。９３年に成立した非自民７党１会派による細川内閣に参加、後継の羽田