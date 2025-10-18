東京電力は柏崎刈羽原子力発電所の再稼働に向け、全７基のうち、１、２号機の廃炉を検討する方針を表明した。１０００億円規模の資金を新潟県に拠出する計画も提示した。東電は地元の理解を得られるよう努力を尽くさねばならない。柏崎刈羽原発は、２０１１年の東日本大震災後、全７基が運転を停止した。東電は、最も新しい６、７号機について１３年、原子力規制委員会に審査を申請し、１７年には審査に合格している。東電