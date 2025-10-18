米ハードロックバンド「KISS（キッス）」の共同創設者で初代ギタリストのエース・フレーリーさんが16日（日本時間17日）、米ニュージャージー州で死去した。74歳。ニューヨーク出身。詳細な死因は明らかになっていない。現地報道によると、数週間前にスタジオで転倒。脳出血を起こし、生命維持装置をつけていたという。9月25日にはSNSで転倒したことを伝え、翌26日の公演の中止を伝えていた。13歳でギターを始め、73年にジー