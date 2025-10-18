文化勲章受章が決まり、インタビューに応じる王貞治さん＝17日午後、福岡市（ソフトバンク球団提供）政府は17日、2025年度の文化勲章を、スポーツ振興の王貞治（85）、歌舞伎の片岡仁左衛門（81）、心臓血管外科学の川島康生（95）、ノーベル化学賞に選ばれた錯体化学の北川進（74）、民俗学の小松和彦（78）、デザインのコシノジュンコ（86）、美術評論の辻惟雄（93）、有機合成化学の山本尚（82）の8氏に贈ることを決めた。文