７月投開票の参院選で、老人ホームの入所者３５人になりすまして不在者投票を不正に行ったとして、大阪府警が運営会社のエリアマネジャーだった３０歳代の男（大阪府守口市）ら３人を公職選挙法違反（投票偽造）容疑で書類送検していたことが捜査関係者への取材でわかった。数十人規模の投票偽造事件が摘発されるのは異例という。複数の業界関係者によると、老人ホームは、運営会社「ビスカス」（大阪市中央区）が運営する「ハ