相川亮二コーチプロ野球DeNAの次期監督に相川亮二ディフェンスチーフ兼野手コーチ（49）が昇格することが17日、関係者への取材で分かった。退任を表明した三浦大輔監督（51）の後任。近日中に正式発表される。相川氏は千葉・東京学館高からドラフト5位で1995年に横浜（現DeNA）入りし、ヤクルト、巨人でもプレー。2017年限りで現役を引退し、巨人やDeNAでコーチを務めた。