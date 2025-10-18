◇男子シニアゴルフツアーファンケル・クラシック第1日（2025年10月17日静岡・裾野CC）9月に70歳になった倉本昌弘（フリー）が7バーディー、2ボギーの67で回り、エージシュートを達成。首位に2打差の3位につけた。高橋竜彦（51＝ジャパンクリエイト）が65で単独トップ。大会3連覇が懸かる宮本勝昌（53＝シーミュージック）は3打差の6位発進となった。古希とは思えないプレーで倉本が沸かせた。「ピンに近いところに行って