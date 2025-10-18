政府は１７日、２０２５年度の文化勲章受章者に、元プロ野球選手・監督で福岡ソフトバンクホークス会長の王貞治氏（８５）ら８人を選んだ。受章理由を「プロ野球史上に偉大な記録を残すとともに、引退後も野球を通じ青少年の国際親善に尽力するなど、スポーツ振興に果たした功績は極めて顕著だ」と説明している。野球界からの選出は、２１年度に受章した長嶋茂雄・読売巨人軍終身名誉監督（６月に８９歳で死去）に続き２人目と