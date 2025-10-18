俳優の吉永小百合（８０）が１７日、大阪市内で主演映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」（３１日公開）の合同会見に、共演の天海祐希（５８）、阪本順治監督（６７）と出席した。吉永にとって１２４本目の映画出演となった今作では、エベレストに女性として初登頂した登山家の故田部井淳子さんをモデルに、家族や仲間と共に生きた一人の登山家を描く。今回が３度目の共演で、作中で親友役を務めた天海とは会見でも息ぴっ