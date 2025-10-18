ソフトバンクの王貞治球団会長（８５）が文化勲章を受章することが発表され、喜びを語った。野球界での受章は長嶋茂雄さん以来２人目となる。通算８６８本塁打のプロ野球記録を持つ王会長。受章について「野球は団体スポーツですから、あまり自分でどうのという感じはない。だからチームというか、みんなでいただいたという感じですよね。ずっといろんな人とのつながりがありましたからね」とまずは周囲への感謝を口にした。